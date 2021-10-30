تعرف مع الخليج 365 على جدول ترتيب الدوري الاماراتي ادنوك «دوري الخليج العربي الاماراتي للمحترفين»، بعد نتائج مباريات اليوم الجمعة 29-10-2021 في ختام الجولة الثامنة.

اختتمت اليوم الجمعة 29 اكتوبر 2021 مباريات الجولة الثامنة ببطولة الدوري الاماراتي ادنوك 2021/2022، ونجحت 3 أندية في تحقيق الانتصار، وسيطر التعادل على مباراة واحدة، وتم تسجيل 9 اهداف.

حافظ فريق العين على صدارة ترتيب الدوري الاماراتي ادنوك رغم تعادله مع مستضيفه شباب الاهلي دبي على استاد راشد، بنتيجة (1-1)، وتقدم كوامي أوتون بالهدف الأول للبنفسج في الدقيقة (44)، وادرك الفرسان هدف التعديل عبر كارلوس إدواردو بعدها بدقيقة واحدة.

وكان شباب الاهلي دبي يمتلك فرصة خطف الصدارة لأول مرة هذا الموسم، حال إلحاق الهزيمة الأولى بفريق العين، ولكن التعادل جعله يتراجع من المركز الثاني إلى الثالث برصيد 15 نقطة.

ومن جانبه واصل نادي الوحدة الحفاظ على سجله خالٍ من الهزائم ايضًا، بعدما اقتنص فوزًا غاليًا على حساب الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليرتقي إلى المركز الرابع، ويتجمد الثاني في المركز الـ11.

واقتنص نادي الوصل المركز الثامن بجدول الترتيب في الثوانٍ الأخيرة من مباراته أمام نادي الإمارات، حيث فاز بهدفٍ دون رد سجله أحمد العكبري في الدقيقة (90).

وفي ختام مباريات اليوم بالجولة الثامنة، نجح خورفكان في تحقيق الانتصار على عجمان بهدفين نظيفين، ليواصل انطلاقته المبهرة، إذ يحتل المركز السابع حاليًا برصيد 12 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الاماراتي ادنوك بعد نتائج مباريات اليوم في ختام الجولة الثامنة

1- العين – 18 نقطة – لعب 8.

2- الجزيرة – 16 نقطة – لعب 8.

3- شباب الاهلي دبي – 15 نقطة – لعب 8.

4- الوحدة – 14 نقطة – لعب 8.

5- النصر – 13 نقطة – لعب 8.

6- الشارقة – 13 نقطة – لعب 8.

7- خورفكان – 12 نقطة – لعب 8.

8- الوصل – 12 نقطة – لعب 8.

9- عجمان – 11 نقطة – لعب 8.

10- اتحاد كلباء – 10 نقاط – لعب 8.

11- الظفرة – 7 نقاط – لعب 8.

12- بني ياس – 6 نقاط – لعب 8.

13- العروبة – 4 نقاط – لعب 8.

14- الامارات – 0 نقاط – لعب 8.