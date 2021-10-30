تعرف مع الخليج 365 على جدول ترتيب الدوري السعودي «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، بعد نتائج مباريات اليوم الجمعة 29-10-2021 في الجولة العاشرة.

أقيمت اليوم مباراتين فقط في اليوم الثاني من الجولة العاشرة بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2020/2021 بعد تأجيل مباراة واحدة، وتمكن فريق وحيد من تحقيق الانتصار، وسيطر التعادل على المباراة الثانية، وتم تسجيل 3 أهداف.

وتأجلت مواجهة الفتح والفيصلي ضمن الجولة العاشرة بناءًا على رغبة الفريقين، بسبب تواجد لاعبيهم المحليين مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا المنشغل بالتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2022 المقرر إقامتها في اوزبكستان.

ولُعبت المباراة الأولى اليوم ضمن الجولة العاشرة بين الرائد والباطن، وتمكن الأول من استعادة نغمة الانتصارات بهدفٍ دون رد، ليقفز 5 مراكز في جدول الترتيب بعد 4 جولات متتالية خسر فيها 3 مرات، وتعادل مرة واحدة.

وسجل هدف الانتصار لفريق الرائد على الباطن اليوم، اللاعب المغربي كريم البركاوي في الدقيقة (90)، من ضربة جزاء.

أما لقاء القمة بين الهلال ومستضيفه الاهلي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1)، وتقدم سالم الدوسري بالنتيجة لصالح الزعيم في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك عبدالرحمن غريب التعادل للراقي في الدقيقة (71).

ورغم ذلك، لا زال نادي الهلال يمتلك فرصة إعتلاء الصدارة على حساب نادي الاتحاد، حيث جمع الموج الأزرق 16 نقطة في المركز الرابع، ويمتلك مباراتان مؤجلتان، الأولى أمام الفيحاء في الجولة الرابعة، والثانية مع النصر في الجولة الثامنة.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة العاشرة

1- الاتحاد – 20 نقطة – لعب 10.

2- الشباب – 18 نقطة – لعب 10.

3- ضمك – 18 نقطة – لعب 9.

4- الهلال – 16 نقطة – لعب 8.

5- الرائد – 14 نقطة – لعب 10.

6- الفيحاء – 13 نقطة – لعب 8.

7- النصر – 12 نقطة – لعب 7.

8- الفتح – 12 نقطة – لعب 9.

9- الاهلي – 12 نقطة – لعب 10.

10- الفيصلي – 11 نقطة – لعب 9.

11- الحزم – 10 نقاط – لعب 10.

12- الاتفاق – 10 نقاط – لعب 9.

13- ابها – 10 نقاط – لعب 9.

14- الباطن – 9 نقاط – لعب 10.

15- الطائي – 7 نقاط – لعب 9.

16- التعاون – 4 نقاط – لعب 9.