شعب إب يخلط أوراق مجموعته بالفوز على الهلال

المنامة - ياسر ابراهيم - فاز شعب إب على هلال الحديدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب سيئون الأولمبي، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالدوري اليمني.



ورفع الفوز رصيد شعب إب إلى 7 نقاط، لكنه ما زال في مؤخرة ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد الهلال عند النقطة 8، محافظا على وصافة مشتركة مع صقر تعز ويرموك صنعاء.



وسجل هدفي الشعب سليمان المحروقي، في الدقيقتين 7 و80 من المباراة التي خرج منها لاعب الهلال، جلال الببضاني، مطرودا في الدقيقة 60.



وعقدت هذه النتيجة حسابات المجموعة الثانية، التي ضمن متصدرها أهلي صنعاء التأهل لنصف النهائي، برصيد 16 نقطة، تاركا 4 فرق تتصارع على البطاقة الثانية، والمركزين الثالث والرابع الضامنين للبقاء.

(موقع كورة)