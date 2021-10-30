الامارات | متفرقات.. فاسي وكارلسون تتصدران «دبي مونلايت كلاسيك للغولف»

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. فاسي وكارلسون تتصدران «دبي مونلايت كلاسيك للغولف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت اللاعبتان، المكسيكية ماريا فاسي، والسويدية جيسيكا كارلسون الجولة الثانية من بطولة دبي مونلايت كلاسيك للغولف، مع اقتراب الجولة النهائية التي تلعب اليوم على أرض ملعب نادي الإمارات للغولف. وتفوقت اللاعبتان على مجموعة من 11 لاعبة متميزة، بفارق لا يتجاوز أربع ضربات، في السباق الحماسي للفوز بكأس البطولة. وكانت فاسي حققت رقماً قياسياً في الجولة الأولى بنتيجة 63 مع 9 ضربات دون المعدل، لتتمكن من إحراز نتيجة 71 مع 10 ضربات دون المعدل، مقابل 68 بأربع ضربات دون المعدل لكارلسون.

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