الامارات | حمدان بن محمد يدعو أفراد المجتمع كافة للمشاركة في «تحدي دبي للياقة»

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يدعو أفراد المجتمع كافة للمشاركة في «تحدي دبي للياقة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الدعوة لكل أفراد المجتمع، من جميع الأعمار، ومختلف مستويات اللياقة البدنية، للمشاركة في «تحدي دبي للياقة»، وتبنّي النشاط الرياضي نموذج حياة يميز دبي المدينة الأكثر نشاطاً في العالم، وذلك امتداداً للتقليد الرياضي السنوي الذي أظهر مدى وعي المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة، بما يستقطب كل عام من أعداد ضخمة من المشاركين في مختلف أنحاء المدينة.

يأتي هذا مع انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من «تحدي دبي للياقة» الذي انطلق أمس، ويستمر حتى 27 نوفمبر المقبل، عملاً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن تكون المدينة الأفضل للحياة والعمل في العالم، إذ يشكل تشجيع المجتمع على اتباع أسلوب حياة صحي، وتحفيز أفراده على تباين مستوى لياقاتهم البدنية على ممارسة الرياضة بشكل يومي، عنصراً مهماً في تحقيق هذه المكانة.

وتعقد دورة هذا العام من تحدي دبي للياقة تزامناً مع حدث عالمي كبير، هو «إكسبو 2020 دبي»، وسلسلة من المعارض والمؤتمرات العالمية التي تشهدها دبي خلال هذه الفترة، ما يزيد من توقعات ارتفاع أعداد المشاركين من الضيوف الحريصين على الاستفادة من الأنشطة التي تتضمنها تظاهرة رياضية فريدة، ترحب بمشاركة جميع المواطنين والمقيمين والزوّار، كباراً وصغاراً.

ويهدف تنظيم العديد من المبادرات والفعاليات الرياضية، بما فيها «تحدي دبي للياقة»، إلى تعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأكثر نشاطاً وصحة على مستوى العالم، بينما يشكل تنظيم التحدي في هذا التوقيت من العام، تزامناً مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، مزيداً من الزخم، مع توقع مشاركة أكثر من مليون شخص في الأنشطة الرياضية المتضمنة في التحدي على مدار شهر كامل.

ويضم جدول فعاليات الدورة الخامسة من تحدي دبي للياقة مجموعة متنوعة وشاملة من الأنشطة الرياضية والفعاليات، مع التركيز على الرياضات الخارجية التي تقام في الهواء الطلق. وسيكون بإمكان جميع المشاركين من كافة الأعمار ومستويات اللياقة البدنية الاستمتاع بممارسة الأنشطة الرياضية مجاناً في ثلاث قرى للياقة البدنية في كل من: كايت بيتش، وإكسبو 2020 دبي، وحديقة مشرف، هذا إلى جانب 14 مركزاً للياقة البدنية الموجودة في المجمعات السكنية والتجارية المنتشرة في مختلف أرجاء المدينة، إضافة إلى العديد من الفعاليات الرياضية المميزة، وأكثر من 5000 حصة رياضية مباشرة، وكذلك افتراضية. فيما يعود «تحدي دبي للجري»، و«تحدي دبي لركوب الدراجات الهوائية» المقررة إقامتهما على شارع الشيخ زايد، لإتاحة الفرصة أمام العائلات للمشاركة جنباً إلى جنب مع العدائين وراكبي الدراجات الهواة والمحترفين.

وسيتم خلال دورة تحدي دبي للياقة 2021 تنظيم فعالية جديدة تقام للمرة الأولى، هي كأس دبي للعبة البادل تنس، التي يتضمن برنامجها تدريبات مجانية، وجلسات للمبتدئين، ومسابقات دوري البادل للهواة، بالإضافة إلى البطولة الحماسية لمحترفي نادي بادل كلوب. علماً بأنه تتوافر أيضاً ملاعب البادل تنس المؤقتة في قرية اللياقة في «كايت بيتش» لاستخدامها مجاناً طوال فترة التحدي.

ويمكن للجمهور التعرف أكثر إلى برنامج تحدي دبي للياقة، من خلال زيارة قسم «دليلك للتحدي» على الموقع الإلكتروني للتحدي، والحصول على عرض شامل للتمارين الرياضية، ومقاطع الفيديو الخاصة بالصحة واللياقة البدنية، وكذلك الوصفات الغذائية، والبودكاست، والحصص الافتراضية، والمقالات حول الحفاظ على اللياقة وغيرها كثير. جدير بالذكر أن «تحدي دبي للياقة» يلتزم توفير بيئة آمنة للجميع، لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، ولتحقيق ذلك ولضمان سلامة المشاركين كافة، تتبع جميع المرافق التي تقام بها الأنشطة إرشادات الصحة والسلامة المتعلقة بــ«كوفيد-19»، بما فيها قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة في الأماكن العامة.

ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الموقع: www.dubaifitnesschallenge.com

جدول حافل بالأنشطة والفعاليات الرياضية وحصص اللياقة المجانية.

مشاركة ضيوف «إكسبو 2020 دبي» تزيد من زخم الدورة الخامسة.

«تحدي دبي للجري» و«تحدي دبي للدراجات الهوائية» أبرز الفعاليات.

توقعات بمشاركة أكثر من مليون مشارك على مدار شهر كامل.

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