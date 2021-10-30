الامارات | المطروشي: أوفيت بوعدي للمنتخب وأحرزت 4 ذهبيات في «السباحة العربية»

شكرا لقرائتكم خبر عن المطروشي: أوفيت بوعدي للمنتخب وأحرزت 4 ذهبيات في «السباحة العربية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح سباح المنتخب الوطني يوسف المطروشي في إحراز سبع ميداليات ملونة، منها أربع ذهبيات فردية في البطولة العربية للسباحة للفئات العمرية، التي أقيمت في مركز مدينة محمد بن زايد الرياضي في أبوظبي قبل أيام، بمشاركة 176 سباحاً من 18 دولة عربية. وحصد المطروشي الميداليات في أربع سباقات شارك فيها، ليكون هو أكثر سباح عربي حصداً للميداليات في فئة 16-18 سنة، إضافة إلى فوزه بذهبية وفضيتين في التتابع. وقال المطروشي لـ«الإمارات اليوم»: «أوفيت بوعدي للجهاز الفني للمنتخب بالحصول على أربع ميداليات ذهبية فردية في البطولة العربية، وقد تحقق ذلك بفضل الله». وتابع: «نجاحي هو نجاح لزملائي والمنتخب الوطني بأكمله، أشكر نادي الوصل والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد الإمارات للسباحة والشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، على الدعم الكبير لي في مسيرتي، والحقيقة أنني محظوظ بهذا الدعم، وبإذن الله سأكمل ما بدأته وأحقق حلمي بالوصول رسمياً إلى الأولمبياد المقبل في باريس، وأيضاً أولمبياد لوس أنجلوس 2028». وكانت الإمارات حصدت المركز الثالث في فئة 16-18 سنة بالبطولة العربية، وكان لهذه الفئة الحظ الأوفر في الفوز بالميداليات للإمارات. وأضاف: «توقعنا هذا العدد التاريخي من الميداليات للإمارات في البطولة العربية، نعمل منذ فترة كبيرة على ذلك وتدربنا كثيراً، والاحتكاك في بطولة مصر الدولية وبعدها أولمبياد طوكيو بالتأكيد زاد من خبرتي في السباقات والفترة القادمة سيكون هناك المزيد».

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