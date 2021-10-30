الامارات | متفرقات.. رالي أبوظبي الصحراوي يدشن نسخته الـ 30 في 5 نوفمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. رالي أبوظبي الصحراوي يدشن نسخته الـ 30 في 5 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد رالي أبوظبي الصحراوي لتدشين نسخته الـ30 في الفترة بين 5-11 نوفمبر المقبل. ويتصدر القطري ناصر العطية الترتيب (61 نقطة) متقدماً على السعودي يزيد الراجحي (44 نقطة). وقال رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي نادر الحمادي، في تصريح صحافي، إن طيران أبوظبي تسعى لتأمين النجاح للرالي، بتقديم الدعم والإسناد الجوي للحدث العالمي، من خلال المشاركة بثلاث طائرات مروحية من نوع (بيل 412 وبيل 212).

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