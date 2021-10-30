الامارات | التشيكي مارتين والسويسرية أريان يتوجان ببطولة «هيرو دبي حتا» للدراجات

شكرا لقرائتكم خبر عن التشيكي مارتين والسويسرية أريان يتوجان ببطولة «هيرو دبي حتا» للدراجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج التشيكي مارتين ستوسك، والسويسرية آريان لوثي، بلقب النسخة الثانية من سباق «هيرو دبي حتا»، إحدى الجولات الثلاث من سلسلة بطولة (هيرو) العالمية للدراجات الهوائية الجبلية، والتي تعد إحدى أهم بطولات الاتحاد الدولي للدراجات، وأقيم السباق تحت رعاية دبي القابضة، وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي في وادي هاب بمنطقة حتا.

وشهدت البطولة زيادة كبيرة في عدد المشاركين بنسبة 90% على النسخة الماضية، وذلك بفضل تزامنها مع فعاليات «إكسبو 2020»، الذي يجمع العالم في دبي، تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، حيث وصل عدد المتسابقين إلى أكثر من 700 دراج من مختلف الجنسيات.

وتوج الفائزين، أمين عام مجلس دبي، سعيد حارب، ورئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة بن دراي، ومساعد أمين عام مجلس دبي ناصر أمان آل رحمة، ومحمد الكعبي من بلدية دبي، ومحمد موسى من مكتب زعبيل.

وفاز مارتين ستوسك بالمركز الأول في فئة المحترفين، بعد إنهائه السباق لمسافة 60 كيلومتراً في زمن 2:03:07 ساعة، وأريان عن فئة السيدات المحترفات في زمن 2:40:47 ساعة.

ويعد سباق هيرو دبي حتا، الوحيد للدراجات الهوائية الجبلية في منطقة الشرق الأوسط الذي ينظمه الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية بدبي، ويتنافس فيه مشاركون من 41 دولة من مختلف قارات العالم، يخوضون فيه مغامرة لا تنسى بين جبال حتا.

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