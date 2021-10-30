الامارات | متفرقات.. «بنت العز» تطمح إلى إحراز لقب كأس الوثبة بإيطاليا اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. «بنت العز» تطمح إلى إحراز لقب كأس الوثبة بإيطاليا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطمح المهرة «بنت العز» لحصد لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1800 متر، الذي يستضيفه مضمار فيرنز الإيطالي، اليوم، ضمن فعاليات وبرعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. ويقود «بنت العز» الفارس دي توكو، في السباق البالغة جائزته 5000 يورو. وينافس في السباق أيضاً «كارفاجيو باي رويال» بقيادة إي دي ميجيلي، و«ريتشي فلور» بقيادة إم مونتريسو.

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