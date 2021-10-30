الامارات | متفرقات.. انطلاق موسم سباقات «مضمار الشارقة لونجين» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. انطلاق موسم سباقات «مضمار الشارقة لونجين» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم، اليوم، نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، السباق الأول لمضمار الشارقة لونجين للموسم الجاري، «سباق كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان»، على أرض مضمار الشارقة لونجين بالنادي. ويتألف السباق من 6 أشواط لمختلف المسافات والمستويات، بمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة، وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 83 جواداً مع وجود 6 جياد على الاحتياط

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