الامارات | فوز كبير لـ «النواخذة» والذيد في دوري الهواة

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز كبير لـ «النواخذة» والذيد في دوري الهواة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز دبا الفجيرة على ضيفه الحمرية 4-1، أمس، ضمن الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى، وسجل لـ«النواخذة» عامر عمر في الدقيقتين (41 و64)، والبرازيلي دياغو دا سيلفا (47)، ومواطنه سوزا (68)، بينما أحرز للحمرية محمد إبراهيم (88).

وتصدر دبا الفجيرة مؤقتاً بتسع نقاط، بينما تجمد رصيد الحمرية عند ست نقاط. وتغلب الذيد على الرمس 3-1، إذ سجل البرازيلي أدنيلسون (8 و80)، ودنان حسين (90+5)، وللرمس البرازيلي تياغو فيليب (34)، ورفع الذيد رصيده إلى ست نقاط، وبقي الرمس من دون نقاط. وتعادل التعاون مع ضيفه الفحيرة 1-1، ليصبح رصيد التعاون نقطة، مقابل خمس للفجيرة.

وتختتم الجولة، اليوم، بلقاء العربي مع «جلف اف سي»، ومسافي مع حتا، ومصفوت مع البطائح، ودبا الحصن مع الجزيرة الحمراء.

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