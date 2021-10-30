الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي - أرسنال 15:30
ليفربول - برايتون 18:00
مان سيتي - كريستال بالاس 18:00
نييوكاسل - تشيسلي 18:00
توتنهام - مان يونايتد 20:30
إلتشي - ريال مدريد 16:00
برشلونة - ألافيس 23:00
أتلانتا - لاتسيو 17:00
فيرونا - يوفنتوس 20:00
الدوري الألماني
برلين - ميونيخ 17:30
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