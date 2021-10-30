كيف رد فيرمينو على حقيقة تضحيته من أجل صلاح وماني؟

الشارقة - اميمة ياسر - رفض البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، اعتبار نفسه يضحي من أجل ثنائي الريدز، محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، وجعلهما يتألقان بشكل أكبر وأكثر إحرازًا للأهداف خلال مباريات ليفربول الماضية.



فيرمينو: لا يوجد تضحية مني

وأكد فيرمينو في تصريحات لجريدة «ميرور» البريطانية إنه لا يرى الأمر بهذه الطريقة حيث أن لكل لاعب في الفريق دور محدد في الملعب، مشددًا أن كل لاعب عليه أن يؤدي دوره بالكامل.

وقال مهاجم ليفربول الإنجليزي: «لكل فرد دور محدد جيدًا يقوم بتأديته في ملعب المباراة، نحن فريق نلعب لصالح بعضنا البعض، ونعرف بعضنا البعض جيدًا من الناحية الفنية، لا يوجد تضحية مني».



واختتم فيرمينو حديثه قائلًا: «نحن نلعب لصالح فريق ليفربول ولا يهم من يسجل، هذا يحدث فارقًا، وكلوب رجل مثير ولديه قلب، أصبحت أفضل بفضله، نعرف بعضنا منذ الدوري الألماني».

تقارير تكشف دور فيرمينيو مع الفريق

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن اللاعب البرازيلي دائم التضحية لصالح زميليه محمد صلاح وماني خلال المباريات، حيث يمنحهما الفرص للتألق عن طريقة لعبه في مركز المهاجم الوهمي الذي يكسر الدفاعات، ويمنح زملاءه الفرصة في تسجيل الأهداف.

وأكدت التقارير إن اللاعب ساهم في ظهور محمد صلاح وساديو ماني بهذه الصورة والتألق خلال المباريات الماضية بينما تظهر أرقامه أقل، إلا أن مدربه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، دائم الإشادة به بعد أدائه في المباريات الماضية، ومساعدة زملائه في تسجيل الأهداف الحاسمة.

ماذا قدم فيرمينيو هذا الموسم

ولعب فيرمينو هذا الموسم مع ليفربول 9 مباريات فقط، نجح في تسجيل 6 أهداف منهم 3 أهداف خلال مباراة فريقه أمام وتفورد، كما أنه صنع هدفًا آخر خلال المباراة سجله محمد صلاح هداف مسابقة البريميرليج.