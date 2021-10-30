شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا: قدمت التماسا جديدا على عقوبتى وأتمنى استمرار بن شرقى لحين الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمود عبد الرزاق شيكابالا، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن أمنيته باستمرار المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق، مع القلعة البيضاء لحين انهاء مشواره مع الساحرة المستديرة وإعلان اعتزاله.

وأضاف شيكابالا خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" أن أشرف بن شرقى من الأعمدة الأساسية بفريق الزمالك، متمنيًا حسم أمر تجديده واستمراره مع الفريق.

وعن عقوبة إيقافه 8 مباريات، قال شيكابالا: "مافيش قضية أصلا ورئيس الاتحاد بنفسه قال إنى معملتش حاجة، واستندوا لتقرير الحكم الذى لم يشهد الواقعة".

وتابع: "أنا مش طالب غير حقى.. وأنا رايح أتوج بالدورى زى اللي رايح فرحه أكيد مش هبوظ فرحي، وقدمنا التماسا جديدا وأنتظر الرد عليه".

وأكمل الفهد الأسمر أنه يخوض تدريباته بشكل طبيعى ويستعد بقوة لخدمة الفريق فور رفع العقوبة عنه والسماح له بالمشاركة مع فريقه فى المباريات المحلية المقبلة.

وتحدث شيكابالا عن مباراة القمة مع الأهلى فى الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى، مؤكدًا أن خوض اللقاء فى الوقت الحالى وعدم وجود قرعة موجهة أفضل، متمنيًا أن تكون مباراة تليق باسم الفريقين ويستمتع بها الجمهور.