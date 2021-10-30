شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 29/10/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 29/10/2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها، الزمالك يصل معسكر الإسكندرية.. وتدريبات بدنية فى فندق الإقامة، وحافلة الزمالك تغادر إلى الإسكندرية لدخول معسكر الإعداد لمباراة الطلائع، وعودة أحمد فتوح لقائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش .

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