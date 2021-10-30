شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يعقد جلسات تحفيزية في معسكر فاركو قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف رامى صبرى قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو جلساته مع لاعبى فريقه لتحفيزهم على الفوز على بيراميدز في اللقاء المقرر له الخامسة والنصف عصر الأحد المقبل على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضع مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لفاركو، الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة بيراميدز، حيث يخوض الفريق البرتقالى مرانه الأخير غداً على ملعبه ثم يعلن مجدى عبد العاطى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

ويتسلح فاركو بالصفقات الجديدة التى أبرمها استعداداً للموسم الجديد وهى الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري والجناح الأيمن لسموحة إسلام جمال وأحمد شريف من وادى دجلة.

بجانب التعاقد مع الرباعى الشاب ثنائي الزمالك قلب الدفاع ياسين مرعي والظهير الأيمن أحمد محمود لمدة موسم على سبيل الإعارة بالاضافة للحصول على خدمات المهاجم زياد طلبة القادم من المقاولون العرب وحارس المرمى صبري جاد من الجونة.