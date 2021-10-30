شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا لـ محمد صلاح: "أوعى تغير الجزمة الحمرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود عبد الرزاق شيكابالا، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إنه يتواصل بشكل دائم مع النجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، متمنيًا له التتويج بالكرة الذهبية ويحصد لقب أفضل لاعب فى العالم.

وأضاف شيكابالا خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" إنه يتحدث مع محمد صلاح ويطالبه بعدم تغيير الحذاء الأحمر الذى يتألق به دائمًا. وتابع تصريحاته: "بقول لمحمد صلاح أوعى تغير الجزمة الحمرا، ولو هتتغير يبقى لازم جزمة تتألق بها مثلها".

واستطرد لاعب الزمالك حديثه أن لاعب كرة القدم يتأثر بالحذاء الذى يرتديه، قائلاً: "بلبس الجزمة ولو لم أوفق بها أقوم بتغيرها على الفور، كما أن هناك جزمة تجد نفسك موفق بها بشكل كبير فتستمر فى ارتدائها".

وأكد شيكابالا: "صلاح بيشتغل على نفسه جامد جدا ولينا الشرف إننا بنقول أحسن لاعب في العالم مصري، وده بيفرق مع الناس المصريين اللي بيلعبوا في الدوريات الأخرى".