شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 29 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 29 / 10 / 2021 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها عصام عبد الفتاح: الأهلي والزمالك لم يطلبا حكاما أجانب للقمة.. وأفضل المصري، وتفاصيل جلسة موسيماني مع بيرسي تاو بعد التألق أمام الإسماعيلي، واتحاد الكرة يرشح الحكم إبراهيم نور الدين للمشاركة فى كأس العالم 2022، ومران الأهلي.. الشناوي يشارك في التدريبات وفقرات بدنية متنوعة للاعبين .

عصام عبد الفتاح:الأهلي و الزمالك لم يطلبا حكام أجانب للقمة.. وأفضل المصري

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن الزمالك و الأهلي لم يطلبا تعيين حكام أجانب لمباراتهما المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الممتاز . تقسيمة قوية بختام مران الأهلي استعدادًا لمواجهة البنك أجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبين في المران المسائي اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

الزمالك يصل معسكر الإسكندرية.. وتدريبات بدنية فى فندق الإقامة "صور"

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى فندق الإقامة بالإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا لخوض لقاء طلائع الجيش المقرر له مساء يوم الأحد المقبل.. مران الأهلي.. الشناوي يشارك في التدريبات وفقرات بدنية متنوعة للاعبين انتظم محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلى، في تدريبات حراس المرمى بالفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة. وتعافى الشناوي من الإصابة بالمزق في العضلة الخلفية، التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني الأول أمام نظيره الليبي في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

تفاصيل جلسة موسيماني مع بيرسي تاو بعد التألق أمام الإسماعيلي

حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على عقد جلسة خاصة مع بيرسي تاو لاعب الفريق من أجل التحدث معه بشأن النصائح والتعليمات بعد أول مشاركة للاعب مع الفريق بشكل رسمي.

كاف يختار 3 محكمات مصريات للمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا للسيدات

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم 3 محكمات مصريات لإدارة مباريات النسخة الأولى لدورى أبطال أفريقيا للسيدات، التى تحتضنها مصر.

اتحاد الكرة يرشح الحكم إبراهيم نور الدين للمشاركة فى كأس العالم 2022

رشحت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح الحكم الدولى إبراهيم نور الدين للظهور فى بطولة كأس العالم 2022 فى قطر، بعد تراجع أسهم الحكم الدولى أمين عمر.

البنك الأهلى يرصد مكافآت خاصة للفوز على بطل أفريقيا فى الدورى

رصد مسئولو البنك الاهلى مكافآت خاصة للاعبى الفريق من أجل تحفيز لاعبيه للفوز على الاهلى لمواصلة الانتصارات والسعى للاستمرار في صدارة جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز.

الزمالك: لم نجلس مع وكيل بن شرقي وتحديد موعد الانتخابات بعد مواجهة الأهلي

أكد طارق جبريل، أمين صندوق الزمالك، أنه لم يجلس مع وكيل أشرف بن شرقي خلال الساعات الأخيرة لفتح المفاوضات في التجديد للاعب، وقال جبريل في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "لم نجلس مع وكيل بن شرقي خلال الساعات الأخيرة، قريباً سنعلن فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك وبعد مباراة الأهلي ستضح المواعيد، ولجنة تنقية العضويات اقتربت من إنهاء عملها".

منتخب مصر يسافر 9 نوفمبر لمواجهة أنجولا فى تصفيات المونديال

قرر مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم السفر إلى أنجولا في التاسعة مساء يوم 9 نوفمبر المقبل لمواجهة أنجولا يوم 12، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

باطلة أم صحيحة.. اللجنة الأولمبية تكشف موقف انتخابات سموحة