شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا: الزمالك أقوى الموسم الحالى.. وبطولة أفريقيا فى ميت عقبة السنة دى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود عبد الرزاق شيكابالا، قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إن الفريق أصبح أقوى فى الموسم الحالى خاصة بعد عودة اللاعبين المعارين مصطفى فتحى ومحمد أوناجم وعمر السعيد.

وأضاف شيكابالا خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" أن إيقاف القيد وحرمان الزمالك من إبرام صفقات جديدة لن يؤثر على الفريق نظرًا لوجود أفضل لاعبين فى الزمالك حاليًا.

وتابع الفهد الأسمر إن لاعبى الزمالك هدفهم التتويج بكافة البطولات فى الموسم الحالى، وستكون بطولة دورى أبطال أفريقيا فى ميت عقبة وتعاهدنا على ذلك منذ أول مباراة، مع الحفاظ على لقب الدورى.

واستطرد شيكابالا أن الفرنسى باتريس كارتيرون يعد من أفضل المدربين الذين تدرب معهم، قائلاً: "كارتيرون من أحسن المدربين اللي اتمرنت معاهم فى حياتى ويقدر يوقفك على رجلك".

وأكمل حديثه: "توجد أزمة مالية فى الزمالك حاليًا وأشكر اللجنة المكلفة بالإدارة على جهدها وقيامها بسداد مستحقات لاعبين سابقين، واللجنة تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الأوضاع".

وعن الموسم الماضى قال شيكابالا: "الناس كانت فاكرة إن الزمالك هيقع لن يتوج بالدورى بس احنا لمينا نفسنا وخدنا الدورى، والمعسكر الأخير قربنا من بعض وحسسنا إن في هدف ولازم نوصله".