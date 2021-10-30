7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 29 / 10 / 2021 العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، منتخب مصر يسافر 9 نوفمبر لمواجهة أنجولا فى تصفيات المونديال، وعصام عبد الفتاح: الأهلي والزمالك لم يطلبا حكام أجانب للقمة.. وأفضل المصري ، وتفاصيل جلسة موسيماني مع بيرسي تاو بعد التألق أمام الإسماعيلي، و اتحاد الكرة يرشح الحكم إبراهيم نور الدين للمشاركة فى كأس العالم 2022.

منتخب مصر يسافر 9 نوفمبر لمواجهة أنجولا فى تصفيات المونديال

قرر مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم السفر إلى أنجولا في التاسعة مساء يوم 9 نوفمبر المقبل لمواجهة أنجولا يوم 12، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

عصام عبد الفتاح:الأهلي و الزمالك لم يطلبا حكام أجانب للقمة.. وأفضل المصري

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن الزمالك و الأهلي لم يطلبا تعيين حكام أجانب لمباراتهما المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الممتاز .

الزمالك يصل معسكر الإسكندرية.. وتدريبات بدنية فى فندق الإقامة "صور"

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى فندق الإقامة بالإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا لخوض لقاء طلائع الجيش المقرر له مساء يوم الأحد المقبل.. مران الأهلي.. الشناوي يشارك في التدريبات وفقرات بدنية متنوعة للاعبين انتظم محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلى، في تدريبات حراس المرمى بالفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة. وتعافى الشناوي من الإصابة بالمزق في العضلة الخلفية، التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني الأول أمام نظيره الليبي في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

تفاصيل جلسة موسيماني مع بيرسي تاو بعد التألق أمام الإسماعيلي

حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على عقد جلسة خاصة مع بيرسي تاو لاعب الفريق من أجل التحدث معه بشأن النصائح والتعليمات بعد أول مشاركة للاعب مع الفريق بشكل رسمي.

اتحاد الكرة يرشح الحكم إبراهيم نور الدين للمشاركة فى كأس العالم 2022

رشحت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح الحكم الدولى إبراهيم نور الدين للظهور فى بطولة كأس العالم 2022 فى قطر، بعد تراجع أسهم الحكم الدولى أمين عمر.

باطلة أم صحيحة.. اللجنة الأولمبية تكشف موقف انتخابات سموحة