شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. إنبى يتفوق على المقاولون قبل موقعة بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى لمواجهة نظيره المقاولون العرب في المباراة المقرر لها السبت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز بنسخته الجديدة.

ويتفوق إنبى على المقاولون في تاريخ المواجهات التي جمعت الفريقين في بطولة الدورى المصرى حيث تقابلا في 30 مباراة فاز الفريق البترولى 17 مباراة بينما فاز ذئاب الجبل في 5 لقاءات وحكم التعادل 8 مباريات.

وبدأ تاريخ المواجهات قبل 18 عاما، وبالتحديد موسم 2002/2003، وفاز إنبى ذهابا وإيابا بنتيجة واحد دون رد، وأول فوز للمقاولون جاء في الدور الثاني موسم 2005/2006، وفاز بهدف دون رد 27 أبريل 2006.

وتعد آخر مواجهة جمعت الفريقين يوم 30 يناير الماضى وانتهت بفوز المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف سجل أهداف ذئاب الجبل سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك الحالي وأحمد داوود بين أحرز هدف إنبى الوحيد كريم طارق لاعب الجونة الحالي.

وجاء جدول مباريات إنبى فى أول 8 جولات كالتالى:

إنبى × المقاولون الساعة الساعة 8:00 استاد بتروسبورت يوم 30 / 10 / 2021

غزل المحلة × إنبى الساعة 5:30 استاد غزل المحلة يوم 5/ 11 / 2021

إنبى × سموحة الساعة 5:30 استاد بتروسبورت يوم 19 / 11 / 2021

فيوتشر إف سى × إنبى الساعة 8:00 على استاد السلام يوم 23 / 11 / 2021

إنبى × بيراميدز على استاد بتروسبورت لم يتحدد موعدها بسبب ارتباطات بيراميدز بأفريقيا

الجونة × إنبى الساعة 5:30 على استاد خالد بشارة يوم 20 / 12 / 2021

إنبى × المقاصة الساعة 3:00 على استاد بتروسبورت يوم 25 / 12 / 2021.