شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعتمد أكرم توفيق الظهير الأساسي للأهلي بالموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، على اعتماد أكرم توفيق ليكون الظهير الأيمن الأساسي في الموسم الحالي، بدلا من الاعتماد عليه في خط الوسط، باعتبار أن مركزه الأساسي هو الوسط الدفاعي وليس الجبهة اليمنى.

وقدم أكرم توفيق مستويات قوية في مركز الظهير الأيمن منذ الحصول على الفرصة في مباراة فريقه ضد الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي توج بلقبها الأهلي للمرة العاشرة في تاريخه.

ومنذ ذلك الحين يشارك أكرم توفيق في قيادة الجبهة اليمنى بشكل أساسي، فيما يتواجد محمد هاني على دكة البدلاء، بعدما نجح أكرم في إقناع الجهاز الفني والجماهير الحمراء بأنه الأحق بقيادة الجبهة اليمنى من محمد هاني.

وعاد أكرم توفيق للأهلي في الموسم الماضي بعد انتهاء إعارته إلى الجونة، بعدما نجح في تقديم مستويات قوية مع الفراعنة قبل أن يعود ويشارك مع الفريق الأحمر ويصبح من العناصر الأساسية في كتيبة الفريق الأحمر.