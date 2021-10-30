شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعبانى يمنح عمرو مرعى فرصة أخيرة فى المصري قبل الاستبعاد النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح معين الشعباني، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، فرصة أخيرة للاعب الفريق عمرو مرعي، للعودة لتدريبات النادي قبل اتخاذ قرار نهائي باستبعاده من الحسابات الفنية هذا الموسم.

وكشف مصدر في الجهاز الفني للمصري أنه تم ابلاغ عمرو مرعى بالتواجد في مران المصري المقرر خوضه في الخامسة والنصف مساء غد السبت، باعتبارها الفرصة الأخيرة للاعب لحل الأزمة المشتعلة بينه وبين الإدارة، بعدها سيتم اتخاذ قرار باستبعاد اللاعب لنهاية الموسم.

وفرض مجلس إدارة النادي المصري غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على لاعب الفريق عمرو مرعى المنضم حديثا للنادي، بعد غيابه عن التدريبات لليوم الخامس على التوالي، لاعتراضه على تأخر صرف مقدم عقده الجديد.

وأتم مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية إجراءات التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم بيراميدز، الصيف الماضى، بعقد يمتد 3 مواسم اعتبارًا من الموسم الجديد 2022/2021 وحتى نهاية موسم 2024/2023 .

يذكر أن اللاعب عمرو مرعي والبالغ من العمر 29 عامًا كان قد سبق له اللعب لصفوف فريق وادي دجلة قبل أن ينتقل لصفوف الداخلية لينتقل بعدها لصفوف إنبي ومنه للنجم الساحلي التونسي ثم بيراميدز، والذي انتقل منه لصفوف مصر المقاصة وطلائع الجيش على سبيل الإعارة خلال الموسمين الماضيين.

ووقع مرعى على تعاقده مع القلعة الخضراء في حضور لجنة التعاقدات ممثلة فى محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية وأحمد الشملة عضوا المجلس.