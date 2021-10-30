شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتسلح بـ 20 لاعبا لمواجهة قيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة فيوتشر، والمقر إقامتها في الخامسة والنصف مساء غد السبت، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر منافسات الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالآتي: محمد عبد المنصف، وأحمد يحيي، داميون لوى نانا، محمد عبد السلام، محمد مجدي، السيد سالم، هشام صلاح، مروان عطية، خالد الغندور، فوزي الحناوي، صبري رحيل، أحمد مانجا، عبد الغني محمد، مورو، سعيدو سيمبوري، كريم ممدوح، أحمد عادل ميسي، أحمد علي، كريم الديب، مابولولو.
ويواجه الاتحاد السكندرى فريق فيوتشر فى الخامسة والنصف مساء غد السبت، باحثا على أول فوز له في الدورى بعد التعادل في المواجهة الأولى أمام سموحة بأربعة أهداف لكلا الفريقين، فى المباراة التي شهدت ريمونتادا تاريخية لأبناء زعيم الثغر.
جاءت أهداف الاتحاد عن طريق كريم الديب من ضربة جزاء في الدقيقة 50، وفوزى الحناوى برأسية متقنة في الدقيقة 73، وسعيدو سيمبورى من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 89 من زمن اللقاء، ومابولولو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.