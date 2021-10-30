شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتسلح بـ 20 لاعبا لمواجهة قيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة فيوتشر، والمقر إقامتها في الخامسة والنصف مساء غد السبت، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر منافسات الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالآتي: محمد عبد المنصف، وأحمد يحيي، داميون لوى نانا، محمد عبد السلام، محمد مجدي، السيد سالم، هشام صلاح، مروان عطية، خالد الغندور، فوزي الحناوي، صبري رحيل، أحمد مانجا، عبد الغني محمد، مورو، سعيدو سيمبوري، كريم ممدوح، أحمد عادل ميسي، أحمد علي، كريم الديب، مابولولو.