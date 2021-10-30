شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تألق محمد الشناوى فى التدريبات الجماعية للأهلى بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق النجم محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، فى صد وإنقاذ العديد من الكرات خلال تدريبه الجماعى الأول مع الفريق الأحمر، عقب تعافيه من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، التى تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى أمام ليبيا، فى المباراة التى أقيمت 11 أكتوبر الماضى، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

ونشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر ستورى حسابه على إنستجرام، لقطات من تدريبات الشناوى مع الفريق الأول، اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش فى الجزيرة، قائلا: "قائد فريقنا محمد الشناوى انتظم فى تدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم".

وشارك محمد الشناوى فى المران الجماعى للأهلى، اليوم الجمعة، بعد فترة غياب استمرت قرابة 3 أسابيع، وانتظم فى مران الحراس بشكل طبيعى ليعلن جاهزيته للمشاركة فى مباراة القمة.

ولم يحسم الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، موقف الشناوى من المشاركة فى مباراة البنك الأهلى من عدمه، حيث يدرس الجهاز الفنى عدم المجازفة به فى مباراة الأحد المقبل واستبعاده من المباراة، أو يتم الاحتفاظ به على الدكة مع الاستعانة به للمشاركة كبديل وفقا لمجريات المباراة.

وتعافى الشناوى من الإصابة بالمزق فى العضلة الخلفية، التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة المنتخب الوطنى الأول أمام نظيره الليبى فى الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم، وأدى الشناوى تدريبات قوية مع الثلاثى على لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.