الامارات | كوامي يتقدم لـ «الزعيم».. وإدواردو يطبع قبلة على العين

شكرا لقرائتكم خبر عن كوامي يتقدم لـ «الزعيم».. وإدواردو يطبع قبلة على العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل شباب الأهلي مع العين بهدف لكل منهما، في ختام مباريات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، على استاد راشد في دبي، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 18 نقطة في صدارة لائحة الترتيب، بينما وصل رصيد «فرسان دبي» إلى 15 نقطة، وتراجع إلى المركز الثالث.

وقدم الفريقان خدمة إلى أندية الدوري، بنتيجة التعادل، إذ دخلت أندية الشارقة والنصر والوحدة أجواء المنافسة، بعدما تعثر كل من العين وشباب الأهلي.

ودخل الفريقان اللقاء بحماس كبير، إذ سدد المغربي سفيان رحيمي كرة خطرة في الدقيقة الأولى، أبعدها محمد مرزوق، ورد حارب سهيل بهجمة مرتدة لشباب الأهلي، أبعدها الدفاع العيناوي، بينما أهدر التوغولي لابا كودجو أول فرصة خطرة، عندما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة باتجاه المرمى، ولكن ماجد ناصر تصدى لها ببراعة (6).

وسيطر «الزعيم» على مجريات اللعب، وتسبب الأرجنتيني جوانكا ولابا كودجو في إزعاج كبير لدفاع شباب الأهلي، ما أسهم في قيام المدرب مهدي علي بإجراء تبديل مبكر في الدقيقة 22 بخروج سعود عبدالرزاق ونزول محمد جمعة بيليه، لعلاج الخلل في وسط ملعب «فرسان دبي».

وواصل الفريق الضيف أفضليته، في ظل الارتباك الكبير من لاعبي شباب الأهلي، إذ اعتمد العين على انطلاقات بندر الأحبابي وكايو كانيدو، ولعب الكرات العرضية التي كادت أن تسفر عن إحراز الفريق للهدف الأول، عندما لعب كايو كرة جميلة، وصلت إلى سفيان رحيمي الذي سدد كرة صاروخية، تصدى لها ماجد ناصر وأبعدها دفاع شباب الأهلي (35).

وارتفعت الإثارة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بعدما أحرز العاجي كوامي الهدف الأول للعين، عندما لعب بندر الأحبابي ركلة ركنية، قابلها كوامي برأسه قوية في المرمى (44)، ورد شباب الأهلي بسرعة عندما لعب يحيى الغساني كرة عرضية، وكاد الأحبابي أن يسجل الكرة في مرماه بالخطأ، وارتدت من العارضة، وأكملها البرازيلي كارلوس إدواردو في المرمى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، لم تتغير طريقة لعب الفريقين، خصوصاً في أول 25 دقيقة، بعدما حافظ العين على طريقة لعبه الهجومية، ولكن من دون خطورة على مرمى الحارس ماجد ناصر، بينما أجرى مهدي علي تبديلين في الدقيقة 70 بنزول كل من الإيراني مهدي قائدي وأحمد خليل، الذي شارك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020، وذلك بدلاً كل من يحيى الغساني وكارلوس إدواردو.

وكاد أحمد خليل أن يحرز الهدف الثاني من أول لمسة، عندما تلقى كرة جميلة من مهدي قائدي، وسدد «الغزال الأسمر» كرة صاروخية تصدى لها خالد عيسى وارتدت من العارضة (74)، وواصل خليل تهديده لمرمى العين، من خلال تسديدة أخرى من ركلة حرة مباشرة، تصدى لها خالد عيسى (86)، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع حصل وليد عباس على البطاقة الحمراء، بحصوله على الإنذار الثاني، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين.

• «الزعيم» رفع رصيده إلى 18 نقطة في صدارة لائحة الترتيب.. و«فرسان دبي» إلى 15 نقطة ثالثاً.

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