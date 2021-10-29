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محمد الشناوي حارس الأهلي يتعافى قبل قمة الدوري المصري أمام الزمالك

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أصبح الحارس محمد الشناوي قائد الأهلي جاهزًا لمواجهة غريمه الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الشهر المقبل، بعد تعافيه من الإصابة.

 

وقال الأهلي في بيان إن الشناوي تعافى من إصابة بالعضلة الضامة تعرض لها مع منتخب مصر في مواجهة ليبيا بتصفيات كأس العالم في وقت سابق هذا الشهر وعاد للتدريبات الجماعية.

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة المنتخب المصري أمام نظيره ‏الليبي التي أقيمت في بنغازي، ضمن تصفيات الجولة الرابعة للمجموعة ‏السادسة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.‏

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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