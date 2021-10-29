بحضور حازم إمام وشيكابالا.. رسميًا.. الزمالك يعلن تفاصيل قميصه الجديد

الشارقة - اميمة ياسر - كشف سيف الأسيوطي رئيس مجلس إدارة شركة «تيمبو»، عن سعر قميص نادي الزمالك الجديد بعد الاتفاقية التي جاءت بين النادي والشركة خلال الأيام الماضية وجرى الإعلان عنها بشكل رسمي في مؤتمر صحفي بإحدى فنادق مدينة 6 أكتوبر.



طرح القميص بسعر مخفض 390 جنيها

وقال «الأسيوطي» خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الخاص بقميص نادي الزمالك الجديد: «أتوجه بالشكر لجميع الحضور بمناسبة الإعلان عن قميص الزمالك لمدة 3 سنوات، وفي الفترة الماضية كنا في مفاوضات مع الزمالك مع بعض الشركات الأخرى، وجرى الاتفاق على دعم الفريق الأول لجميع الألعاب بقمصان وحصوله على نسبة عالية من المبيعات».

وتابع: «سيتم طرح القميص بسعر مخفض 390 جنيها، وده أقل سعر موجود بنشكر الحملة اللي تم شنها على السوشيال ميديا بشراء القميص الأصلي لدعم النادي وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق النادي حال وجود قمصان غير أصلية بالسوق».

وتابع: «جرى الاتفاق مع أكثر من متجر على توفير القميص الأصلي لجماهير الزمالك وكنا حريصين على توفيره بسعر مناسب».حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وحرص حازم إمام الكبير على حضور المؤتمر الخاص بالإعلان عن قميص نادي الزمالك وباتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وكذلك جمال عبدالحميد وبعض من نجوم الزمالك القدامى، خاصة أنه لأول مرة منذ فترة طويلة أن يعلن الفارس الأبيض عن قميصه من خلال مؤتمر صحفي رسمي، فيما تواجد أيضًا محمود عبدالرازق شيكابالا.

وكان الزمالك افتتح بطولة الدوري المصري بفوز ثمين أمام إنبي بهدفين دون رد عن طريق أحمد سيد زيزو بركلة جزاء وعمر السعيد في الثواني الأخيرة برأسية رائعة.