«بن شرقي» يشترط 40% زيادة و50% «كاش» لتجديد عقده مع الزمالك.. والقلعة البيضاء تتمسك بالشرط الجزائي

الشارقة - اميمة ياسر - اجتمع المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع اللجنة المؤقتة التي تدير النادي لحسم ملف تجديد عقده الحالي مع القلعة البيضاء، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وشدد مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات لموقع «الوطن سبورت» على أن شقيقه «رشيد»، وصديقه المقرب «أنس»، حضرا الجلسة التي رحب فيها اللاعب بتجديد عقده بشكل رسمي مع الفريق.

وأشار المصدر إلى أن أشرف بن شرقي طلب زيادة 40% عن العقد القديم، و50% كاش عند التوقيع الجديد، وبجانب منحه جميع مستحقاته المالية المتأخرة.



وتمسكت إدارة القلعة البيضاء بوضع شرط جزائي 2 ونصف مليون دولار، وهو ما رفضه اللاعب، ووافق في النهاية على وضع شرط جزائي قيمته 2 مليون دولار، يتم تفعيله بعد السنة الأولى.



ومن المنتظر أن تعقد جلسة أخرى مع اللاعب، على أن يتم التوقيع الرسمي على العقد الجديد، عقب مواجهة الأهلي المقرر لها يوم 5 من الشهر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من النسخة الحالية لبطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري 2021-2022.

يذكر أن نادي الزمالك نجح في افتتاح مبارياته ببطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري بانتصار ثمين على نظيره إنبي، بثنائية دون رد، سجلها أحمد سيد زيزو، عمر السعيد، خلال المواجهة التي جمعت كلا الجانبين، على ملعب «بتروسبورت»، في أولى حملات الفريق الأبيض للدفاع عن لقبه، لا سيما أن الزمالك بطل النسخة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي على حساب غريمه التقليدي النادي الأهلي وصيف النسخة الأخيرة من بطولة الدوري.