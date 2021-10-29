شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تختار بيرسي تاو لاعب الجولة الأولى فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت رابطة الأندية المحترفة اللاعب بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي لاعب الجولة الأولى للدوري المصري، بعد إحرازه هدفين في مرمى الإسماعيلي، بعد تصويت الجماهير على صفحة رابطة الأندية.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة خاصة مع بيرسي تاو لاعب الفريق من أجل التحدث معه بشأن النصائح والتعليمات بعد أول مشاركة للاعب مع الفريق بشكل رسمي.



بيرسي تاو

وتحدث موسيماني مع بيرسي تاو عن ضرورة الحفاظ على مستواه الذي ظهر به خلال مباراة الإسماعيلي، وطالبه بأن يواصل العمل والاجتهاد وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني داخل الملعب.

وشارك بيرسي تاو للمرة الأولى مع الأهلي بشكل رسمي في مباراة الإسماعيلي أمس الأول ، الأربعاء، باستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري.

وسجل بيرسي تاو هدفين من أصل أربعة فاز بهم الأهلي على الأسماعيلي كما سجل اللاعب الجنوب أفريقي هدفاً ألغاه حكم المباراة بداعى التسلل.

وقال موسيماني لـ بيرسي تاو: تألقت في أول مشاركة لك مع الأهلي ونلت إعجاب وتقدير الجماهير والخبراء.. لكن عليك أن تواصل العمل حتى تضمن مشاركتك مع الفريق. ويستعد الأهلي لخوض مباراة الاهلي البنك الاهلي بعد غدا، الأحد، في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.