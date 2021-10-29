شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن ضم 22 لاعبا لقائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة تضم 22 لاعبا للسفر إلى الإسكندرية والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فاركو في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على فاركو في الخامسة والنصف من مساء الأحد على استاد الإسكندرية في إطار الأسبوع الثاني، بعد الانتصار في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف على مصر المقاصة.

وضمت القائمة المختارة:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - وليد الكرتي - محمود صابر.

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

ويختتم الفريق تدريباته صباح السبت بملعب الدفاع الجوي قبل التوجه للإسكندرية والمبيت بها حتى موعد اللقاء.