شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: كريم بامبو لم يتعرض للغرامة المالية وطبيب الفريق المخطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، أن اللاعب كريم بامبو لم يتعرض لغرامه مالية، مؤكداً أن اللاعب ليس مخطئا فى قرار إيقافه بسبب المنشطات.

وأوضح كريم حسن شحاتة خلال تصريحات خاصة، أن كريم بامبو تناول دواء التخسيس بمعرفة طبيب الفريق ومن خلال التحقيقات مع طبيب الفريق تبين أنه هو المخطئ وتمت إقالته على الفور.

وأشار كريم حسن شحاتة أنه ينتظر معرفة مدة غياب كريم بامبو التي تتراوح من أربع إلى ستة أشهر وأن الواقعة منذ شهرين، حيث خضع اللاعب كريم بامبو لتحليل المنشطات في المباراة قبل الأخيرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي.