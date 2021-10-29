شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: كريم بامبو لم يتعرض للغرامة المالية وطبيب الفريق المخطئ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، أن اللاعب كريم بامبو لم يتعرض لغرامه مالية، مؤكداً أن اللاعب ليس مخطئا فى قرار إيقافه بسبب المنشطات.
وأوضح كريم حسن شحاتة خلال تصريحات خاصة، أن كريم بامبو تناول دواء التخسيس بمعرفة طبيب الفريق ومن خلال التحقيقات مع طبيب الفريق تبين أنه هو المخطئ وتمت إقالته على الفور.
وأشار كريم حسن شحاتة أنه ينتظر معرفة مدة غياب كريم بامبو التي تتراوح من أربع إلى ستة أشهر وأن الواقعة منذ شهرين، حيث خضع اللاعب كريم بامبو لتحليل المنشطات في المباراة قبل الأخيرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي.
وفى سياق متصل أفصح مسئولو اتحاد الكرة عن كواليس قرار إيقاف كريم بامبو لاعب البنك الأهلي لمدة 3 شهور، بعد ثبوت تناوله مادة محظورة في دوار التخسيس الذي يحصل عليه.
وقال مسئولو اتحاد الكرة إن كريم بامبو ظهرت إيجابية عينته منذ شهر مايو الماضي، لكن لأن المادة التي يحصل عليها ضمن المواد المحددة، يحق للاعب قبول الإيقاف المؤقت لحين عقد جلسة استماع معه من عدمه.
وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن كريم بامبو رفض إيقافه المؤقت ومن ثم فإن إيقافه يبدأ بعد جلسة الاستماع وإبلاغه رسميًا بالقرار وهو سبب إعلان البنك الأهلي القرار أمس الخميس بعد 5 شهور من تاريخ ظهور نتيجة العينة.
وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن إيجابية عينة كريم بامبو لا تؤثر في نتيجة المباراة لأنه لاعب واحد فقط أما إذا ظهرت إيجابية عينة 3 لاعبين في الفريق الواحد تحتسب النتيجة لصالح المنافس.