شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف جنيه عقوبة تمرد عمرو مرعى على المصري البورسعيدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض مجلس إدارة النادي المصري غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على لاعب الفريق عمرو مرعى المنضم حديثا للنادي، بعد غيابه عن التدريبات لليوم الخامس على التوالي، لاعتراضه على تأخر صرف مقدم عقده الجديد.

وكان مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية اتم إجراءات التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم بيراميدز ، الصيف الماضى، بعقد يمتد 3 مواسم اعتبارًا من الموسم الجديد 2022/2021 وحتى نهاية موسم 2024/2023 .

يذكر أن اللاعب عمرو مرعي والبالغ من العمر 29 عامًا كان قد سبق له اللعب لصفوف فريق وادي دجلة قبل أن ينتقل لصفوف الداخلية لينتقل بعدها لصفوف انبي ومنه للنجم الساحلي التونسي ثم بيراميدز والذي انتقل منه لصفوف مصر المقاصة وطلائع الجيش على سبيل الإعارة خلال الموسمين الماضيين.

ووقع مرعى على تعاقده مع القلعة الخضراء في حضور لجنة التعاقدات ممثلة في محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية والأستاذ أحمد الشملة عضوا المجلس.