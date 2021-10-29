شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الجمعة 29/10/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة 29/10/2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها الشناوي يقترب من حراسة عرين الأهلي فى القمة بعد انتظامه بالمران الجماعى، وتقسيمة قوية بختام مران الأهلي استعدادًا لمواجهة البنك، وصلاح محسن يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي بالأهلي، ومران الأهلي.. الشناوي يشارك في التدريبات وفقرات بدنية متنوعة للاعبين.