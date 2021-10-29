شكرا لقرائتكم خبر عن نقاط ضعف الإسماعيلي محور اجتماع هيثم شعبان مع لاعبى سيراميكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، اليوم الجمعة، تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأحد المقبل على استاد المقاولون العرب فى تمام الساعة الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى.

واستعرض الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورا من المران الجماعي للاعبين، تضمن اجتماعا سريعا بين هيثم شعبان واللاعبين لشرح نقاط القوة والضعف في الدراويش بعدما تفرغ لمتابعة المباراة أول أمس والتي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية.

وكان الإسماعيلي قد تلقى خسارة كبيرة أمام نظيره الأهلي برباعية نظيفة، بينما تحصل سيراميكا كليوباترا على نقطة وحيدة بعد تعادله أمام الجونة بهدف لكل فريق.

في المقابل، تعادل فريق الجونة مع نظيره سيراميكا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، وتمكن سيف تقا مدافع فريق سيراميكا من التقدم لفريقه في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول وجاء هدف التعادل لفريق الجونة في الدقيقة 46 عن طريق المهاجم خالد قمر.



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