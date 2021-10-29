شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فيديو من إيهاب جلال للاعبى بيراميدز لتصحيح الأخطاء قبل مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد إيهاب جلال المدير، الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، محاضرة بالفيديو مع لاعبى الفريق من أجل كشف الثغرات والأخطاء التى وقع فيها اللاعبين خلال مواجهة مصر المقاصة فى الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى والتى انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 2 / 1.

وكشف جلال الأخطاء التى وقع فيها لاعبيه، ومنها الأخطاء الفردية وعدم اللعب الجماعى فى العديد من الأحيان، فضلاً عن التهاون والتراخى فى أحيان أخرى.

وشدد المدير الفنى لبيراميدز على اللاعبين بضرورة التركيز خلال المواجهات المقبلة حتى لا يتعرض الفريق لفقدان أى نقطة فى مشوار الصراع على لقب الدورى.

ويستعد بيراميدز للسفر صباح السبت إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق حتى موعد مباراته أمام فاركو في الجولة الثانية للدوري والمحدد لها الخامسة والنصف من مساء الأحد على استاد الإسكندرية.

وكان نادي بيراميدز كشف عن قميصه الثاني للموسم الجديد بعدما سبق وأعلن عن قميصه الأساسي خلال الأيام الماضية، وظهر لأول مرة به في مواجهة نادي مصر المقاصة في إطار الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وجاء القميص الثاني لبيراميدز باللون الأبيض بالكامل، بينما القميص الأساسي باللون الكحلي، على أن يظهر في المرحلة المقبلة خلال مسيرة الفريق المحلية والأفريقية، وجاء تصميم القميص مستوحى من أهرامات الجيزة.