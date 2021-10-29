شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة يهنئون ابنة الشهيد محمد فضل بعيد ميلادها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه نجوم الكرة المصرية وبعض الإعلاميين الرياضيين التهنئة للطفلة سيلا ابنة الشهيد عقيد أركان حرب محمد إبراهيم فضل الله، والذى استشهد بسيناء في مايو من العام الماضى.

وتقدم الوجوه الإعلامية أحمد شوبير حارس الأهلى الأسبق، ووائل جمعة مدير المنتخب الوطني، وياسر ريان نجم الأهلى السابق، والإعلامي أحمد عبد الهادي، والإعلامي محمد طه.

وشهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في مايو من العام الماضى، تشييع جثمان الشهيد عقيد أركان حرب محمد ابراهيم فضل الله.

ووصل الجثمان ملفوفا بعلم مصر، وقت صلاة الظهر بسيارة إسعاف يرافقه عدد من ضباط القوات المسلحة من زملاء الشهيد، وادى عدد من أقارب وأصدقاء الشهيد صلاة الجنازة عليه، أمام مسجد السيدة رقية بمنطقة منشية البكرى ثان المحلة، وتم نقل حثمان الشهيد وتشييعه لمثواه الأخير بمقابر عائلته بعزبة حمد.