شكرا لقرائتكم خبر عن درع الدورى وبطولات اليد والسلة تظهر فى مؤتمر الزمالك لتقديم الزى الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان مسئولو الزمالك بدرع بطولة الدورى الممتاز الذى توج به الفريق الكروى الأول خلال الموسم المنقضى، وكذلك كؤوس ودروع بطولات فرق اليد والسلة، خلال المؤتمر المقام حاليًا فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر للإعلان عن الزى الجديد للفريق، والذي خاض به الزمالك مباراة إنبي في الجولة الأولى من الدورى.

وتواجد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، على رأس الحضور فى المؤتمر الصحفى، كما تواجد حسين السمرى المدير التنفيذى وحسين السيد عضو اللجنة، وحضر هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، وحازم إمام نجم الفريق السابق، وجمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين، والفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول، ومحمود عبد الرزاق شيكابالا.

الزمالك يعلن عن زى الموسم الجديد

وأعلن نادى الزمالك فى المؤتمر الصحفى الذى أقيم مساء اليوم، الجمعة، عن الزى الجديد للفريق الكروى الأول، وجاء القميص الأساسى للفريق باللون الأبيض والخطين الحمر، فيما جاء الزى البديل باللون الأزرق، وتم الإعلان خلال المؤتمرعلى سعر التيشيرت الذى سيتم عرضه فى الأسواق وسيكون بسعر 390 جنيها، على أن يحصل الزمالك على نسبة من عائد البيع.



189110-الاعلان-عن-زى-الزمالك-الجديد-(2)



226752-الاعلان-عن-زى-الزمالك-الجديد-(4)



327171-الاعلان-عن-زى-الزمالك-الجديد-(3)



351073-الاعلان-عن-زى-الزمالك-الجديد-(1)



مؤتمر الزى الجديد للزمالك (1)



مؤتمر الزى الجديد للزمالك (3)



مؤتمر الزى الجديد للزمالك (4)



مؤتمر الزى الجديد للزمالك (5)



مؤتمر الزى الجديد للزمالك (6)



حازم إمام



شيكابالا



كارتيرون

وكان من المفترض إقامة المؤتمر الأربعاء الماضي إلا أنه تم التأجيل لليوم لاسباب خاصة بنادي الزمالك، وتم الاتفاق علي حضور بعض لاعبي الفريق لتقديم التي شيرت رسميا.

من ناحية أخرى، خاطب نادي الزمالك رابطة الأندية المحترفة رسميًا من أجل رفع الإيقاف عن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق تنفيذا لقرار لجنة التسوية والتحكيم الصادر يوم 20 أكتوبر الجارى.

وطلب نادي الزمالك رسميا من رابطة الأندية باعتبارها المسئول الأول عن المسابقات المحلية تنفيذ القرار، إلا أن رابطة الأندية أرسلت ردا صريحا لنادي الزمالك تؤكد خلاله أن اللوائح تؤكد أن تقديم نقض ضد القرار من جانب اتحاد الكرة يعطل قرار اللجنة برفع الإيقاف، وأن مدة النقض 40 يوما من تاريخ صدور الحكم.

وبناء علي خطاب رابطة الأندية فإن الزمالك أصبح مطالبا بانتظار المهلة القانونية لتقديم النقض، وفى حالة عدم تقديم نقض ضد القرار من جانب اتحاد الكرة فإن اللاعب سيكون من حقه المشاركة رسميا في المباريات.

في سياق مختلف أشادت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بالمستوي الذي ظهر به التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق خلال المباريات الأخيرة، وذلك من خلال نشر صورة له علي الصفحة.

وكتبت الصفحة الرسمية عن المثلوثي : الظهير الأيمن كما يجب ان يكون، في إشارة الي مستواه المتميز والثابت مع الزمالك مؤخرا.