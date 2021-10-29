سلة الأهلي تهزم القناة 71 / 59 وتتأهل لربع نهائي دوري المرتبط

شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الأهلي تهزم القناة 71 / 59 وتتأهل لربع نهائي دوري المرتبط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأهل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري المرتبط للمحترفين، بعد أن تغلب على نظيره فريق القناة اليوم الجمعة في إياب دور الستة عشر من البطولة.
أقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٧١-٥٩، بعد أن انتهت مباراة الذهاب على صالة الأمير عبد الله الفيصل بفوز الأهلي بنتيجة 79-61.
وكان فريق مرتبط كرة السلة ١٨ سنة قد تغلب على القناة في لقاء الإياب الذي أقيم اليوم بنتيجة ٨٥-٢٤، فيما انتهت مباراة الذهاب بينهما بنتيجة 76-33 لصالح الأهلي.
وتأهل رجال سلة الأهلي للدور ربع النهائي بعد أن تخطى عقبة فريق القناة في دور الستة عشر، وبعد أن قدم مباريات قوية للغاية في الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية، وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65، وعلى طنطا بنتيجة 77-52، وعلى الطيران بنتيجة 78-49، بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29، وعلى الطيران بنتيجة 86-24، ثم بدأ الفريق الأول الدورة المجمعة الثانية بالفوز على فريق الطيران بنتيجة 97-55، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 81-41، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة 81-72، فيما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز على الطيران بنتيجة 79-39، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 66-37، وأخيرًا الفوز على سبورتنج بنتيجة 85-71.
وحقق الفريق الفوز في جميع المواجهات التي خاضها منذ انطلاق الموسم الجاري سواء في بطولة منطقة القاهرة أو البطولة العربية للأندية أو دوري المرتبط للمحترفين.