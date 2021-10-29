شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل معسكر الإسكندرية.. وتدريبات بدنية فى فندق الإقامة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى فندق الإقامة بالإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا لخوض لقاء طلائع الجيش المقرر له مساء يوم الأحد المقبل، باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق تدريباته بدنية وإطالات بفندق الإقامة عقب الوصول، خاصة أن المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون حرص على تخفيف الحمل البدنى فى المران الذى خاضه اللاعبون قبل السفر.

وكان كارتيرون أعلن عن القائمة التي ستخوض المباراة، وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد “زيزو” -أشرف بن شرقي – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف أوباما – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.



اشرف بن شرقى



جهاز الزمالك



عمر السعيد والمثلوثى



محمد عبد الشافى



محمود علاء



مصطفى فتحى ومحمود عبد العزيز



معسكر الزمالك