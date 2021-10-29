مؤتمر قميص الزمالك.. الكشف عن سعره.. وحضور كوكبة من نجومه بمختلف الألعاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

عقدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا بأحد الفنادق؛ للإعلان عن زي الفرق الرياضية للموسم الجديد بعد التعاقد مع شركة تمبو سبورت.

وقال حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن النادي فخور بالشراكة مع شركة تيمبو سبورت التي ترعى زي النادي لمدة ثلاثة مواسم، كما أن الشركة فخورة بالتعاون مع القلعة البيضاء.

وأوضح رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي ـ خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي ـ أنه يشكر جميع لاعبي الفرق الجماعية بالنادي على البطولات التي حققتها كافة الفرق الرياضية في الموسم الأخير، مضيفًا:"فخور بالشراكة مع شركة تيبمو سبورت نيابة عني وعن مجلس القلعة البيضاء".

وأبدى سيف الأسيوطي رئيس شركة "تيمبو" سبورت الراعي لزي الفرق الرياضية بنادي الزمالك، سعادته بالتعاون مع القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية، منوهًا إلى أن الشراكة تتضمن تصميم الملابس لفريق الكرة وفرق الألعاب الجماعية وقطاع الناشئين.

وأوضح سيف الأسيوطي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن الامتيازات تشمل حصول الزمالك على نسبة عالية من عائد المبيعات، منوهًا إلى أنه سيتم طرح القمصان الخاصة بالفريق بعد 3 أسابيع للجمهور وسيكون سعر القميص 390 جنيهًا، موجها الشكر لجمهور الزمالك، واعدهم بتقديم كل ما يليق بالقلعة البيضاء.

وأكد حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن الشراكة مع شركة تيمبو سبورت، أمر مهم جدًا لمصلحة النادي من عدة نواح فمن الناحية الاقتصادية سيحصل النادي على نسبة من عائد بيع قمصان النادي.

وأضاف المندوه ـ خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي ـ أن جميع الفرق سترتدي زيًا موحدًا من نفس الشركة، ونفس الأمر بقطاع الناشئين.

ونوه محمد الأتربي، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، إلى أنه سيتم تجهيز (ستور) خاص لبيع قميص النادي للجماهير بأسعار مخفضة.

وشهد المؤتمر حضور أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك وفاروق جعفر المستشار الفني لإدارة نادي الزمالك وجمال عبد الحميد وحازم إمام والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم، وعدد من نجوم كرة اليد، وأوليفر روي المدير الفني لفريق اليد بالنادي، وعدد من نجوم فريق كرة السلة والكرة الطائرة بالنادي.