استبعاد إبراهيم عادل وبن يوسف.. بيراميدز يعلن قائمة مباراة فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز قائمة تضم 22 لاعبا للسفر إلى الإسكندرية والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فاركو في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على فاركو في الخامسة والنصف من مساء الأحد على استاد الإسكندرية في إطار الأسبوع الثاني، بعد الانتصار في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف على مصر المقاصة.

تشهد القائمة غياب إبراهيم عادل، هشام محمد كما يستمر استبعاد إسلام عيسى منذ إصابته القوية في مباراة عزام التنزاني، وفخر الدين يوسف الذي غاب المباراتين الماضيتين أيضا للإصابة.

وضمت القائمة 22 لاعبا كما يلي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - رمضان صبحي - نبيل "دونجا" - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - وليد الكرتي - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

ويختتم الفريق تدريباته صباح السبت بملعب الدفاع الجوي قبل التوجه للإسكندرية والمبيت بها حتى موعد اللقاء.