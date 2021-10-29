الزمالك يصل فندق إقامته بالإسكندرية.. وتدريبات بدنية بمعسكره لمبارة الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

وصلت بعثة فريق الزمالك، مساء اليوم الجمعة، إلى فندق الإقامة بالإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادًا لخوض لقاء طلائع الجيش المقرر له مساء يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية وإطالات بفندق الإقامة بالإسكندرية خلال المعسكر المغلق.

وكان اللاعبون قد أدوا فقرة تدريبات ترفيهية خلال مران في وقت سابق من اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة قبل التوجه للإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق.

وقسّم المدير الفني للفريق، كارتيرون، اللاعبين لعدة مجموعات لخوض تدريبات الكرة الطائرة.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة طلائع الجيش كلًا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

وكان الزمالك قد استهل مشوراه في النسخة الجارية من بطولة الدوري بالفوز بثنائية نظيفة أمام نظيره إنبي.