كاف يخطر المنتخبات المشاركة بكأس الأمم بالموعد المبدئي لإرسال القوائم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

أجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خلال الساعات القليلة الماضية جلسة عبر الفيديو كونفرانس مع مديري المنتخبات الوطنية الـ24، والتي تأهلت لكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون والمقرر إقامتها مطلع العام القادم 2022 خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وتم الاتفاق مع المنتخبات الأفريقية المشاركة في كأس الأمم علي إرسال قائمة مبدئية للاتحاد الإفريقي بعدد 30 لاعباً وذلك بحد أقصى قبل يوم 30 ديسمبر المقبل على أن تختصر القائمة يوم 8 يناير إلي 28 لاعباً فقط قبل 24 ساعة من انطلاق البطولة.

وعرض راؤول شيبندا مدير تطوير الكرة في الكاف خلال جلسة الفيديو كونفرانس على المنتخبات أحقيتهم في قيد 23 لاعباً فقط في قائمة كل مباراة خلال مشوار البطولة وخروج 5 لاعبين من قائمة المباراة، لأن الهدف من زيادة القوائم الي 28 لاعباً إتاحة الفرص للمنتخبات المشاركة في التحضير الجيد للمباريات وعدم التأثر بأي حالات كورونا قد تتعرض لها الفرق خلال مشوار بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهدت الجلسة أيضاً تحديد عدد التغييرات في كل مباراة حيث تم إخطار المنتخبات بالإكتفاء بثلاث تغييرات فقط في كل مباراة على أن يسمح بالتغير الرابع في الادوار النهائية من بطولة كأس الأمم.

وطلبت إدارة الكاف من المنتخبات تحديد احتياجتهم من الإقامة والإعاشة والتنقلات خلال فترة وجودهم في البطولة وإخطارهم بموعد الوصول إلي الكاميرون.

وكان وائل جمعة مدير المنتخب المصري شارك في جلسة الفيديو كونفرانس مع مديري المنتخبات المتأهلة للبطولة، وسوف تلعب مصر بمدينة جاروا في المجموعة الرابعة مع منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

جدير بالذكر أن المباراة الافتتاحية ستقام يوم الأحد 9 يناير 2022 في الملعب الأولمبي المبني حديثاً في ياوندي الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، وستقام 52 مباراة عبر المدن الخمس: دوالا وياوندي وبافوسام وجاروا وليمبي التي ستستضيف البطولة، كما ستقام المباراة النهائية في الملعب الأولمبي يوم الأحد 6 فبراير الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.