قناة الأهلي تعرض على منافس الخطيب الظهور عبر شاشتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

خاطبت إدارة قناة الأهلي، خالد سليمان أبو العلا، المرشح في انتخابات النادي الأهلي المقبلة، للموافقة على الظهور عبر شاشتها قبل أيام من إجراء العملية الانتخابية للقلعة الحمراء.

وتقدم خالد سليمان ابو العلا للترشح بشكل رسمي علي منصب رئيس الأهلي في الانتخابات القادمة لينافس محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وجاء نص خطاب قناة الأهلي إلى خالد سليمان أبو العلا على النحو التالي:

برجاء التفضل بموافتنا بالموعد الذي يتناسب معك للظهور على شاشة قناة الأهلي، في برنامج" الأهلي ينتخب" الذي ينطلق في 11 نوفمبر 2021، لاستضافة سيادتكم من 1 -9 نوفمبر 2021، بعدما قامت قائمة محمود الخطيب التي تضم 12 مرشحا بموافاتنا بأن الفترة من 20 - 25 نوفمبر 2021 ستكون فترة صمت انتخابي ولايتم فيها استضافة اى من الرمشحين.

وتكون الحلقات الخمسة للبرنامج خلال هذه الفترة لتوعيةأعضاء النادي بالشروط الصحيحة لعملية التوصيت والحفاظ على الصورة الحضارية للنادي، تفضلوا بقبول وافر التحية.

وتُجرى انتخابات الأهلي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل في دورة جديدة للقعلة الحمراء خلال الفترة من 2021 وحتى 2025.

ووفقا للائحة الأهلي الخاصة فإن مجلس الإدارة يتكون من 12 فرداً، الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق و9 أعضاء منهم عضوان عن الشباب يقل سنهما عن 35 عاماً في تاريخ باب الترشح.