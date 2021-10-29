قراءة في عقل موسيماني.. حيرة بعد مفاجأة الإسماعيلي.. ولاعب يلفت الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

شهد مران الأهلي الأساسي اليوم تركيزاً شديداً من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على ضرروة حسم مواجهة البنك الاهلي المقرر لها بعد غد مبكراً .

وأبرز المران أن بيتسو موسيماني المدير الفني لم يستقر على الطريقة التي سيخوض بها المباراة وهل سيكمل بنفس الشكل الذي ظهر به الفريق في بداية مواجهة الإسماعيلي التي حسمها المارد الأحمر برباعية نظيفة في الجولة الأولي من منافسات مسابقة الدوري.

وحرص موسيماني على إجراء تقسيمتين في مران اليوم أحدهما على ثلث ملعب والأخرى بطول استاد مختار التتش، وشهدت الأخيرة تواجد محمد شريف مهاجماً وخلفه الثلاثي بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشه ولويس ميكسيوني بما يوحي عودته للطريقة القديمة .

وظهر حسين الشحات بصورة مميزة للغاية في المران لفت إليه الأنظار حيث دخل حسابات بيتسو موسيماني في أن يبدأ أمام البنك الأهلي ربما علي حساب محمد مجدي "أفشة".

وشهدت التقسيمة مشاركة حمدي فتحي وعمرو السولية في مركز الوسط المدافع ثم اشترك أكرم توفيق في جزء من التقسيمة كوسط مدافع ولعب محمد هاني كظهير أيمن.

ولا يزال موسيماني يفاضل بين العودة لطريقته القديمة وهي اللعب بمهاجم وتحته ثلاثي متحرك أو اللعب بذات الشكل الذي ظهر عليه الفريق أمام الإسماعيلي.

ويفقد الأهلي في مباراة البنك الأهلي المقرر لها مساء الأحد بملعب الأهلي we السلام جهود محمود متولي ووليد سليمان ومحمد الشناوي لعدم الجاهزية والمالي أليو ديانج للإيقاف .

وانتظم محمد الشناوي حارس المرمي في تدريبات الفريق مساء اليوم بعد أن تعافي من الإصابة بالمزق في العضلة الخلفية، التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني الأول أمام نظيره الليبي في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

وأدى الشناوي تدريبات قوية مع الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قد عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة البنك الأهلي المقبلة.