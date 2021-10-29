اهداف مباراة اليوم بين العين وشباب الاهلي دبي في الدوري الاماراتي ادنوك «الرد السريع»

شاهد فيديو اهداف مباراة اليوم بين العين وشباب الاهلي دبي في الجولة الثامنة ببطولة الدوري الاماراتي ادنوك للمحترفين «دوري الخليج العربي الاماراتي»، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 29-10-2021.

تعادل شباب الاهلي دبي مع ضيفه العين بهدفٍ لمثله، في قمة الجولة الثامنة بالدوري الاماراتي ادنوك، والتي جمعت الفريقين اليوم على ستاد راشد، وبحضور جماهيري كبير.

وتقدم العين بالهدف الأول في الدقيقة (44)، عن طريق المدافع الإيفواري كوامي أوتون، بينما جاء الرد السريع من قبل شباب الاهلي دبي عبر البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة (45).

وبهذا التعادل، ظل العين في صدارة ترتيب الدوري الاماراتي ادنوك برصيد 18 نقطة، بينما اصبح في رصيد شباب الاهلي دبي 15 نقطة، ليتراجع من المركز الثاني إلى الثالث.

وبدأ العين المباراة بالتشكيلة التالية: خالد عيسى – ايريك – كوامي – ياسين مرياح – بندر الأحبابي – أحمد برمان – يحيى نادر – كريستيان جوانكا – كايو كانيدو – لابا كودجو – سفيان رحيمي.

في المقابل، جاءت تشكيلة شباب الاهلي دبي كالآتي: ماجد ناصر – محمد مرزوق – الكمالي – وليد عباس – عبدالله النقبي – حارب عبد الله – سعود عبد الرزاق المهيري – كارلوس إدواردو – أحمد نور – هيكل – يحيى الغساني.

وكان نادي العين هو الأكثر خطورة على المرمى منذ البداية، ولاحت الفرصة الاخطر له عبر النجم المغربي سفيان رحيمي في الدقيقة (34)، بتسديدة تصدى الحارس ماجد ناصر قبل أن يحاول جوانكا متابعتها بتسديدة ثانية مرت بعيدة من المرمى.

وترجم العين أفضليته بالهدف الأول في الدقيقة (44)، حينما ارتقى المدافع كوامي أوتون فوق الجميع بعد عرضية من الركنية وضرب كرة رأسية قوية جدًا اكتفى الحارس محمد ناصر بمشاهدتها وهي تسكن شباكه.

وعاد شباب الاهلي سريعًا في الدقيقة (45)، بعدما استغل البرازيلي كارلوس إدواردو كرة مدافع العين ياسين مرياح بالخطأ المرتدة من العارضة، ليكملها برأسية داخل شباك خالد عيسى.

وفي الشوط الثاني، استمرت الإثارة بين الفريقين، وكاد البديل أحمد خليل يمنح شباب الاهلي دبي هدف التقدم الثاني من هجمة مرتدة، أنهاها بتسديدة قوية، ولكن الحارس خالد عيسى تصدى لها بمساعدة العارضة في الدقيقة (73).

ومرت الدقائق المتبقية دون هجمات، ونال مدافع شباب الاهلي وليد عباس البطاقة الحمراء، بعد تلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة (91)، ليحسم التعادل السابع في تاريخ مباريات الفريقين القمة بنتيجة (1-1).

اهداف مباراة اليوم بين العين وشباب الاهلي دبي في الدوري الاماراتي ادنوك