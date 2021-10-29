اهداف مباراة اليوم بين الهلال والاهلي في الدوري السعودي «غريب يرد على التورنيدو»

شاهد فيديو اهداف مباراة اليوم بين الهلال والاهلي في الجولة العاشرة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 29-10-2021.

انتزع الاهلي تعادلًا مثيرًا من أمام ضيفه الهلال بهدفٍ لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، بقمة منافسات الجولة العاشرة في الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدف الهلال، النجم سالم الدوسري في الدقيقة (10) من زمن الشوط الأول، بينما احرز عبد الرحمن غريب التعادل للنادي الاهلي خلال الشطر الثاني وبالتحديد في الدقيقة (71).

ودخل نادي الهلال المباراة بالتشكيلة التالية: عبدالله المعيوف – محمد البريك – علي البليهي – محمد جحفلي – ناصر الدوسري – جوستافو كويلار – سلمان الفرج – لوسيانو فيتو – ماثيو بيريرا – سالم الدوسري – بافيتيمبي جوميز.

بينما جاءت تشكيلة الاهلي الاساسية كالآتي: محمد الربيعي – محمد خبراني – دانكلير – عبدالباسط هندي – أليوسكي – محمد المجحد – فيليب – علي الأسمري – الحسن نداو – عمر السومة – عبدالرحمن غريب.

وفاجأ التورنيدو سالم الدوسري أصحاب الأرض بهدف التقدم الأول لنادي الهلال عند الدقيقة العاشرة، حين تلقى الكرة من ماثيو بيريرا داخل منطقة الجزاء، وتلاعب بثنائي الدفاع قبل أن يطلق تصويبة صاروخية في شباك الربيعي.

وهدد الهلال مرمى الاهلي في الدقيقة (21)، عبر ضربة حرة مباشرة، تولى الأرجنتيني لوسيانو فيتو تصويبها بروعة ولكنها وجدت تألق الحارس محمد الربيعي الذي أبعدها إلى الركنية ببراعة.

وظهرت خطورة اهلي جدة في الدقيقة (38)، بعدما أرسل عبد الرحمن غريب كرة عرضية من الجهة اليمنى، ارتقى لها عمر السومة فوق الجميع وضربها رأسية قوية ارتطمت في العارضة.

ووقفت العارضة من جديد سدًا منيعًا أمام الاهلي في الدقيقة (39)، حينما أطلق علي الأسمري تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم بهدفٍ دون رد.

استمرت الاثارة بين الفريقين في الشوط الثاني، وتصدرت العارضة المشهد للمرة الثالثة تواليًا، ولكن هذه المرة في وجه الهلال في الدقيقة (52)، بعد أن استلم فيتو تمريرة ناصر الدوسري على حدود المنطقة وتلاعب بالمدافع قبل أن يسددها قوية باتجاه المرمى.

وألغت تقنية الفيديو VAR ضربة جزاء لصالح الاهلي، احتسبها الحكم محمد الهويش في الدقيقة (60)، حين رأى تعرض المهاجم عمر السومة لإعاقة من مدافع الهلال.

وانقذ محمد المعيوف فريق الهلال من هدف التعادل في الدقيقة (68)، بعدما تصدى لكرة انفراد من أمام النجم السنغالي الحسن نداو بعد تمريرة رائعة من التونسي حمدي النجاز.

وأدرك عبد الرحمن غريب هدف التعادل للنادي الاهلي في الدقيقة (72)، حيث توغل في دفاعات الهلال من الجهة اليسرى ودخل منطقة الجزاء ليسدد كرة بباطن القدم ارتطمت في قدم محمد جحفلي ودخلت الشباك.

وضغط الهلال للرد، وتقدم ماثيو بيريرا بالكرة من بعد منتصف الملعب وأوصلها إلى سالم الدوسري الذي أرسل قذيفة مدوية من بعيد تصدى لها الربيعي ببراعة في الدقيقة (75).

وكاد عمر السومة يصدم الهلال بالضربة القاضية في الثوانٍ الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، حينما تلقى تمريرة طولية في ظهر الدفاع هيأها لنفسه على حدود المنطقة وسدد كرة يساريه منعها المعيوف من معانقة الشباك، لتنتهي القمة دون غالب ولا مغلوب.

اهداف مباراة اليوم بين الهلال والاهلي في الدوري السعودي