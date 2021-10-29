مصدر لمصراوي: الزمالك توصل لاتفاق مع معروف يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أفاد مصدر مسؤول بنادي الزمالك، بتوصلهم لاتفاق مبدئي مع المحترف النيجري السابق بصفوفهم، معروف يوسف يقضي بتنازله عن جزء من مستحقاته لدى النادي.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة، إلى أن اللاعب النيجيري سيحصل على مبلغ ٣ مليون ونصف من أصل ٨ مليون و٣٠٠ ألف جنية كانت مُستحقة له.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب ينتظر تنفيذ التفاق ليتنازل عن الشكوى المقدمه منه ضد النادي.

وكان وكيل معروف يوسف، قد قال في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق:"كان من المفترض أن الإجمالي 15 مليون جنيه ولكن الزمالك نجح في التقليص لـ8 مليون"،