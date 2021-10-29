لاعب ليفربول يكشف سر رد فعله على هاتريك صلاح ضد يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح أندي روبرتسون لاعب نادي ليفربول، بأن الرسالة التي وجهها لمحمد صلاح عقب هدفه الثالث أمام مانشستر يونايتد، لم تصدر منه وحده، بل من جميع عناصر الفريق.

وأظهر لقطات الفيديو روبرتسون، عقب هدف محمد صلاح الثالث، وهو يقول "استمر في العمل، استمر في العمل، كن عنيفا"

وقال روبرتسون ردا على استفسار الموقع الرسمي لليفربول: "كانت هذه هي الرسالة من الجميع، ربما التقطتني الكاميرا خلال رد فعلي في ذلك الوقت."

وتابع: "أردنا الاستمرار، أردنا الاستمرار في اللعب بطريقتنا الخاصة، طريقتنا تسبب مشاكل للفرق في الخلف، من الواضح أنه عندما تصل إلى 3-0، 4-0، في الواقع، تصبح الشباك النظيفة مهمة بشكل لا يصدق."

وأضاف: "لم يكن أليسون ليغفر لنا أبدًا إذا تركنا أحدا يمر، ونفس الشيء مع الدفاع، استمتع اللاعبون في القمة وحققوا أهدافهم، لكننا احتجنا إلى مساعدة الجميع لنشعر بالرضا عن الشباك النظيفة، وهو ما تمكنا من تحقيقه."

وواصل: "لكن أيضًا، لا تتوقف عن فعل ما تجيده، ولا تتوقف عن المضي قدمًا، كان لدينا الكثير من اللاعبين الخطرين في الملعب في ذلك اليوم والذين تسببوا في مشاكل وكان الأمر يتعلق بمحاولة تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، لأننا نريد فعل ذلك في كل مباراة."

واستطرد: "بالطبع ، ليس من الممكن القيام بذلك في كل مباراة في بعض الأحيان ومن المهم أن تستقر في بعض الأحيان على 1-0 أو 2-1 وهناك مباريات مختلفة من هذا القبيل."

واختتم قائلًا: "لكننا شعرنا أنه يمكننا خلق المزيد من الفرص، وهو ما أظهرناه، كنا قساة في ذلك اليوم، لقد انتهزنا الفرص التي صنعناها ولحسن الحظ كانت النتيجة مواتية لنا."